Електричний пікап American Bulldog офіційно презентовано з гучним гаслом "вплетена в американський дух": машина є похідною від переданого торік на тестування армії США пікапа Screaming Eagle.

Колишній постачальник американського оборонного відомства компанія Canoo оговталася від невдач і знову починає підійматися вгору. Виробник нещодавно представив LDV 190 з універсальною платформою і "посиленою підвіскою", щоб збільшує корисне навантаження. Тепер з’явився American Bulldog.

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"Як американський бульдог, цей автомобіль відданий і сміливий. Це вплетено в американський дух і відображає інновації цієї країни. Коли ми говоримо “Зроблено в Америці”, ми це маємо на увазі", – пояснив на презентації генеральний директор Canoo Тоні Аквіла.

Електричний пікап розробник позиціює як бойовий корабель завдяки міцній конструкції. Canoo також порівнює силу і рішучість автомобіля з американськими робітниками. "Це диво високих технологій абсолютно відрізняється всередині та зовні від аналогів за формою та функціональністю", — йдеться у заяві Canoo.

Презентаційна фотосесія електричного пікапа American Bulldog. Фото: Canoo

Попри те, що виробник не вдається у деталі технічних характеристик Bulldog, його військова версія має повнопривідну силову установку потужністю 600 к. с. Автомобіль має таку ж модульну конструкцію, що дозволяє трансформуватися з бортової версії в фургонну і навпаки.

Пікап отримав пневматичні пружини для додаткового кліренсу та їздить на 32-дюймових позашляхових шинах.