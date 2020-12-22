Информационно-развлекательный комплекс Mercedes-Benz MBUX нового поколения будет иметь экран Hyperscreen и будет доступен, как опция для электрического седана EQS.

Производитель обещает, что интерфейс MBUX нового поколения предоставит водителю и переднему пассажиру “цифровой опыт, столь же эмоциональный, сколь интуитивно понятный и легкий”. К тому же, опционная система будет иметь функции на основе искусственного интеллекта.

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MBUX Hyperscreen презентуют на выставке потребительской электроники CES 2021. Сам электрический седан Mercedes-Benz EQS, который первым получит этот комплекс, появится позже в 2021 году и поступит в продажу в США во второй половине года.

Тизер от Mercedes-Benz практически ничего не раскрывает о технологии MBUX Hyperscreen, но один лишь факт, что он будет занимать всю торпеду машины говорит о том, что в войне размеров экранов немецкий автопроизводитель окажется победителем.

Porsche Taycan был первым массовым электрокаром с собственным экраном для переднего пассажира. Подобную схему применили и разработчики компактного электрокара Honda E.

Mercedes-Benz рекламирует EQS, как революцию в сегменте электрических седанов. Производитель обещает своему флагманскому электрическому седану запас хода более 700 километров, анонсировал совершенную фильтрацию воздуха в салоне и не исключает возможности появления AMG EQS.