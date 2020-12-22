Інформаційно-розважальний комплекс Mercedes-Benz MBUX нового покоління матиме екран Hyperscreen і буде доступний, як опція для електричного седана EQS.

Виробник обіцяє, що інтерфейс MBUX нового покоління надасть водію та передньому пасажиру “цифровий досвід, настільки ж емоційний, наскільки інтуїтивно зрозумілий і легкий”. До того ж, опційна система матиме функції на основі штучного інтелекту.

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MBUX Hyperscreen презентують на виставці споживчої електроніки CES 2021. Сам електричний седан Mercedes-Benz EQS, котрий першим отримає цей комплекс, з'явиться пізніше у 2021 році і надійде в продаж у США у другій половині року.

Тізер від Mercedes-Benz практично нічого не розкриває про технології MBUX Hyperscreen, але самий лише факт, що він займатиме всю торпедо машини говорить про те, що у війні розмірів екранів німецький автовиробник виявиться переможцем.

Porsche Taycan був першим масовим електрокаром з власним екраном для переднього пасажира. Подібну схему застосували і розробники компактного електрокара Honda E.

Mercedes-Benz рекламує EQS, як революцію у сегменті електричних седанів. Виробник обіцяє своєму флагманському електричному седану запас ходу понад 700 кілометрів, анонсував досконалу фільтрацію повітря в салоні та не відкидає можливості появи AMG EQS.