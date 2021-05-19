Opel "возвращается в будущее", даря оригинальному спортивному купе Manta A электрическое сердце, чтобы идти в ногу со временем.

К сожалению, Opel Manta GSe ElektroMOD – только одноразовый проект фирмы из Рюссельсхайме. ElektroMOD возрождает дух спортивного купе 1970-х, четырехцилиндровый бензиновый двигатель которого заменила пара электромоторов.

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Как и его предок, Manta GSe сохраняет заднеприводную компоновки и даже четырехступенчатую механическую коробку передач. Электрокар оснащен литий-ионным аккумулятором на 31 кВт-ч, который обеспечивает примерно 200 километров пробега, и двумя электромоторами с приводом на заднюю ось и мощностью в 147 лошадиных сил.

ElektroMOD – это не просто замена ДВС на электромоторы, поскольку Opel также доработал внешний дизайн, добавив современный фирменный стиль и световую переднюю панель Vizor. Встроенный светодиодный экран на месте решетки радиатора показывает различные сообщения, одно из которых "Мое немецкое сердце электрическое". Рестомод также может похвастаться переработанными колесными арками, в которых не будут скрыть красивые 17-дюймовые колеса, созданные специально для этого автомобиля.

Фото: Opel Manta GSe ElektroMOD Concept / Opel

В салоне исторического купе также произошли значительные изменения. Opel установил цифровую приборную панель размером 12 дюймов, а также 10-дюймовый дисплей для информационно-развлекательного комплекеса. Если эти спортивные сиденья выглядят знакомо, то это потому, что они были заимствованы у спортивного хэтчбека Opel Adam S.

Opel называет Manta GSe ElektroMOD своим "первым электрическим рестомодом", что позволяет предположить, что со временем у него появятся компаньоны и мы скрещиваем пальцы, чтобы это были электрические GT и Calibra.