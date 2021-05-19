Opel "повертається у майбутнє", даруючи оригінальному спортивному купе Manta A електричне серце, щоб йти в ногу з часом.

На жаль, Opel Manta GSe ElektroMOD – лише одноразовий проект фірми з Рюссельсхайму. ElektroMOD відроджує дух спортивного купе 1970-х, чотирициліндровий бензиновий двигун якого замінила пара електромоторів.

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Як і його пращур, Manta GSe зберігає задньопривідне компонування і навіть чотириступеневу механічну коробку передач. Електрокар оснащений літій-іонним акумулятором на 31 кВт-год, який забезпечує приблизно 200 кілометрів пробігу, та двома електромоторами з приводом на задню вісь і потужністю у 147 кінських сил.

ElektroMOD – це не просто заміна ДВЗ на електромотори, оскільки Opel також доопрацював зовнішній дизайн, додавши сучасний фірмовий стиль і світлову передню панель Vizor. Вбудований світлодіодний екран на місці решітки радіатора показує різноманітні повідомлення, одне з яких “Моє німецьке серце електричне”. Рестомод також може похвалитися переробленими колісними арками, в яких не сховати гарні 17-дюймові колеса, створені спеціально для цього автомобіля.

Фото: Opel Manta GSe ElektroMOD Concept / Opel

В салоні історичного купе також відбулись значні зміни. Opel встановив цифрову приладову панель розміром 12 дюймів, а також 10-дюймовий дисплей для інформаційно-розважального комплекесу. Якщо ці спортивні сидіння виглядають знайомо, то це тому, що вони були запозичені у спортивного хетчбека Opel Adam S.

Opel називає Manta GSe ElektroMOD своїм “першим електричним рестомодом”, що дозволяє припустити, що з часом у нього з’являться компаньйони і ми схрещуємо пальці, щоб це були електричні GT і Calibra.