Двухколесник выглядит потрясающе, имеет превосходные характеристики, но и стоит не дешево. Очень недешево. Скорее даже дорого. Как продукты в одноименной сети супермаркетов в Украине.

Электробайк NOVUS представляет собой промежуточное звено между электрическими велосипедами и их “старшими братьями” – электрическими мотоциклами.

Также интересно: Правила пользования электроскутерами: как в Турции?

Это уже вторая итерация концепта NOVUS, представленного в конце 2019 года. Он имеет изящный, легкий каркас и значительные усовершенствования со стороны программного обеспечения. Это электрический велосипед, который может похвастаться легкостью велосипеда и скоростью и мощностью мотоцикла, что в сумме делает его уникальным и визуально впечатляющим продуктом.

Ребята из NOVUS обещают начать поставки своего электробайка в 2022 году, но даже тогда его стоимость должна быть едва ли не самой высокой среди подобной техники. NOVUS предлагает свой электробайк за 46 284 евро с НДС или за 39 900 евро без НДС.

"NOVUS – это не просто электробайк. NOVUS-это не просто бренд. NOVUS-это убеждение в том, что мы способны создавать вещи, которых еще нет. NOVUS означает делать, когда другие говорят, что это не работает. NOVUS думает наперед", - провозглашает команда создателей электробайка из Германии.

Фото: NOVUS e-bike / NOVUS

Что же предлагает электробайк с ценником автомобиля? За такие деньги вы получаете байк из углеродного волокна, где рама и все компоненты построены с максимальным вниманием к деталям. Карбоновая рама-монокок весит всего 7 кг и рассчитана на максимальную нагрузку до 110 кг. Вилка и маятник также изготовлены из карбона, проложенного вручную, как и ободы колес. Задняя подвеска полностью скрыта в маятнике, и дизайнеры стараются скрыть все компоненты от глаз, придав байку чистый вид. Передняя подвеска выполнена в виде регулируемой моновилки.

Аккумулятор мощностью 4,3 кВт-ч является несъемным, он размещен внутри рамы в нижней части, для низкого центра массы байка. По словам создателей, 80-процентная зарядка занимает всего 30 минут, а расчетная дальность пробега на одном заряде 100 км на городской скорости. Мощность обеспечивается двигателем в задней ступице с максимальной мощностью в 18 кВт (24 л. с.) с активным и пассивным рекуперативным торможением.

Заявленная максимальная скорость NOVUS e-bike – 120 км/ч, время от 0 до 50 км/ч – 3 секунды. Это впечатляет как для велосипеда, но для электрического мотоцикла это не так. Например, электрический мотоцикл Tarform Luna может похвастаться максимальной скоростью в 153 км/ч и ускорением 0-100 км/ч за 3,8 секунды. При этом он стоит около 20,5 тысяч евро и считается дорогим.

Небольшая фара Supernova встроена в руль и гарантирует максимальную видимость ночью. На руле также есть светодиодный дисплей управления, который можно заменить на мобильный телефон с помощью приложения NOVUS. Он предлагает статистику, параметры настроек и возможность разблокировать велосипед, не используя чип NFC.

Смотрите также: Вот как может выглядеть электрический мотоцикл Jawa с 2022 года