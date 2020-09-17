Двоколісник виглядає приголомшливо, має чудові характеристики, але і коштує не дешево. Дуже недешево. Радше навіть дорого. Як продукти у одноіменній мережі супермаркетів в Україні.

Електробайк NOVUS являє собою проміжну ланку між електричними велосипедами та їхніми “старшими братами” – електричними мотоциклами.

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Це вже друга ітерація концепту NOVUS, представленого наприкінці 2019 року. Він має витонченіший, легший каркас та значні вдосконалення з боку програмного забезпечення. Це електричний велосипед, який може похвалитися легкістю велосипеда та швидкістю й потужністю мотоцикла, що в сумі робить його унікальним та візуально вражаючим продуктом.

Хлопці з NOVUS обіцяють розпочати поставки свого електробайка у 2022 році, але навіть тоді його вартість повинна бути чи не найвищою серед подібної техніки. NOVUS пропонує свій електробайк за 46 284 євро з ПДВ або за 39 900 євро без ПДВ.

“NOVUS – це не просто електробайк. NOVUS – це не просто бренд. NOVUS – це переконання в тому, що ми здатні створювати речі, яких ще немає. NOVUS означає робити, коли інші кажуть, що це не працює. NOVUS думає наперед”, – проголошує команда творців електробайка з Німеччини.

Фото: NOVUS e-bike / NOVUS

Що ж пропонує електробайк з цінником автомобіля? За такі гроші ви отримуєте байк із вуглецевого волокна, де рама та всі компоненти побудовані з максимальною увагою до деталей. Карбонова рама-монокок важить усього 7 кг і розрахована на максимальне навантаження до 110 кг. Вилка та маятник також виготовлені з карбону, прокладеного вручну, як і ободи коліс. Задня підвіска повністю прихована в маятнику, і дизайнери намагаються приховати всі компоненти від очей, надавши байку чистого вигляду. Передня підвіска виконана у вигляді регульованої моновилки.

Акумулятор потужністю 4,3 кВт-год є незнімним, він розміщений всередині рами у нижній частині, для низького центру маси байка. За словами творців, 80-відсоткова зарядка займає всього 30 хвилин, а розрахункова дальність пробігу на одному заряді 100 км на міській швидкості. Потужність забезпечується двигуном у задній ступиці з максимальною потужністю у 18 кВт (24 к.с.) з активним та пасивним рекуперативним гальмуванням.

Заявлена максимальна швидкість NOVUS e-bike – 120 км/год, час від 0 до 50 км/год – 3 секунди. Це вражає для велосипеда, але для електричного мотоцикла це не так. Наприклад, електричний мотоцикл Tarform Luna може похвалитися максимальною швидкістю у 153 км/год та прискоренням 0-100 км/год за 3,8 секунди. При цьому він коштує близько 20,5 тисяч євро і вважається дорогим.

Невелика фара Supernova вбудована в кермо і гарантує максимальну видимість вночі. На кермі також є світлодіодний дисплей управління, який можна замінити на мобільний телефон за допомогою програми NOVUS. Він пропонує статистику, параметри налаштувань та можливість розблокувати велосипед, не використовуючи чіп NFC.

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