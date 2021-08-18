Автомобилей с полноценной системой Автопилот на рынке еще нет. Но это не останавливает владельцев машин с системами 2 уровня автономности полностью перекладывать управление на несовершенную электронику.

В автомобилях китайского бренда Nio система NOP (Navigation on Pilot) входит в состав ADAS - усовершенствованной системы помощи водителю. В отличие от систем Tesla, здесь нигде не упоминается "Автопилот", но это не мешает владельцам электрокаров отдавать управление машине. В результате в Китае только что состоялась первая смертельная авария с электрокаром Nio.

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Трагедия произошла 12 августа. Линь Веньцин, основатель китайского ресторанного бренда Meiyihao, ехал на своем ES8 по Шанхайской скоростной дороге с включенным NOP, когда его кроссовер на большой скорости врезался в спецтранспорт службы ремонта дорог. Веньцин погиб мгновенно.

По данным Caijing.com.cn, предприниматель настолько доверял NOP, что якобы использовал его на 3 113 километрах с 5 960 км, пройденных электрокаром в июле. Это более половины пробега за месяц.

Юридическая фирма, нанятая семьей Веньцина, обвинила Nio в удалении данных в его автомобиле, чтобы избежать ответственности за ДТП. В Nio опровергли это, заявив, что сотрудник компании имел дело с разбитым внедорожником, и он только "совершил отключение на стоянке, где стоял автомобиль, но эта операция не привела к потере данных".

Nio также заявила, что направила техническую группу, которая поможет в проведении расследования и считает данные из автомобиля. Компания также заявила, что не будет разглашать информацию об аварии, пока результаты расследования окончательно не будут подтверждены.

В защиту компании Nio можно сказать, что она никогда не пропагандировала свою систему NOP как технологию автономного вождения. Однако это не снимает ответственности с производителя, которому теперь нужно доказать, что NOP следит за вниманием водителя и может безопасно отключиться, если водитель ведет себя необдуманно.

Фото: Nio ES8, который попал в роковую аварию в Китае / Autoevolution