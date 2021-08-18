Автомобілів з повноцінною системою Автопілот на ринку ще немає. Але це не зупиняє власників машин з системами 2 рівня автономності повністю перекладати управління на недосконалу електроніку.

У автомобілях китайського бренду Nio система NOP (Navigation on Pilot) входить до складу ADAS – вдосконаленої системи допомоги водієві. На відміну від систем Tesla, тут ніде не згадується “Автопілот”, але це не заважає власникам електрокарів віддавати керування машині. В результаті у Китаї щойно відбулась перша смертельна аварія з електрокаром Nio.

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Трагедія сталась 12 серпня. Лінь Веньцін, засновник китайського ресторанного бренду Meiyihao, їхав на своєму ES8 по Шаньхайській швидкісній дорозі з увімкненим NOP, коли його кросовер на великій швидкості врізався у спецтранспорт служби ремонту доріг. Веньцін загинув миттєво.

За даними Caijing.com.cn, підприємець настільки довіряв NOP, що нібито використовував його на 3113 кілометрах з 5960 км, пройдених електрокаром у липні. Це більш ніж половина пробігу за місяць.

Юридична фірма, найнята сім’єю Вентціна, звинуватила Nio у видаленні даних у його автомобілі, щоб уникнути відповідальності за ДТП. У Nio спростували це, заявивши, що працівник компанії мав справу з розбитим позашляховиком, та він лише “здійснив відключення на стоянці, де стояв автомобіль, але ця операція не призвела до втрати даних”.

Nio також заявила, що надіслала технічну групу, яка допоможе у проведенні розслідування та зчитає дані з автомобіля. Компанія також заявила, що не буде розголошувати інформацію про аварію, поки результати розслідування остаточно не буде підтверджено.

На захист компанії Nio можна сказати, що вона ніколи не пропагувала свою систему NOP, як технологію автономного водіння. Однак це знімає відповідальності з виробника, якому тепер потрібно довести, що NOP стежить за увагою водія і може безпечно відключитися, якщо водій поводиться необдумано.

Фото: Nio ES8, що потрапив у фатальну аварію в Китаї / Autoevolution