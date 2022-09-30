Компактный электрический автомобиль стоит чуть больше десяти тысяч долларов. В базовой комплектации модель способна проезжать без подзарядки более 250 км.

Индийская компания Tata Motors разработала для домашнего рынка миниатюрный хэтчбек под названием Tiago.ev. Для модели доступны несколько комплектаций и вариантов с разной емкостью батарей, начиная от 19,2 киловатт-часа. Минимальная стоимость новинки составила всего 10 370 долларов. Примерно за такую цену сейчас можно приобрести три айфона последней модели.

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Базовая версия Tiago.ev под названием XE отличается наличие аккумулятора, емкость которого составляет лишь 19,2 киловатт-часа. Несмотря на миниатюрные размеры, батарея позволяет хэтчбеку проезжать на одном заряде до 255 километров.

Для тех, кому необходим больший запас хода, компания подготовила сразу несколько комплектаций электрокара с аккумулятором емкостью 24 киловатт-часа. Такие машины способны проехать без подзарядки до 315 километров. При этом пополнить батареи на сто километров пути можно лишь за полчаса.

Аккумуляторы Tiago.ev питают синхронный электродвигатель с постоянными магнитами, отдача которого составляет 74 лошадиные силы. По данным разработчиков, для разгона до 60 километров в час хэтчбеку требуется 5,7 секунды.

Минимальная стоимость индийского электрокара составила 10370 долларов. За более дальнобойную версию придется заплатить 14 499 долларов. Кроме того, автопроизводитель дает гарантию на силовую установку, которая составляет восемь лет или 160 тысяч километров пробега.