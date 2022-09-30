Компактний електричний автомобіль коштує трохи більше десяти тисяч доларів. У базовій комплектації модель здатна проїжджати без підзарядки понад 250 км.

Індійська компанія Tata Motors розробила для домашнього ринку мініатюрний хетчбек під назвою Tiago.ev. Для моделі доступні кілька комплектацій та варіантів з різною ємністю батарей, починаючи від 19,2 кіловат-години. Мінімальна вартість новинки склала всього 10 370 доларів. Приблизно за таку ціну в зараз можна придбати три айфони останньої моделі.

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Базова версія Tiago.ev під назвою XE відрізняється наявність акумулятора, ємність якого становить лише 19,2 кіловат-години. Незважаючи на мініатюрні розміри, батарея дозволяє хетчбеку проїжджати на одному заряді до 255 кілометрів.

Для тих, кому необхідний більший запас ходу, компанія підготувала відразу кілька комплектацій електрокара з акумулятором ємністю 24 кіловат-години. Такі машини здатні проїхати без заряджання до 315 кілометрів. При цьому поповнити батареї на сто кілометрів шляху можна лише за півгодини.

Акумулятори Tiago.ev живлять синхронний електродвигун із постійними магнітами, віддача якого становить 74 кінські сили. За даними розробників, для розгону до 60 кілометрів на годину хетчбеку потрібно 5,7 секунди.

Мінімальна вартість індійського електрокара склала 10370 доларів. За далекобійнішу версію доведеться заплатити 14 499 доларів. Крім того, автовиробник дає гарантію на силову установку, яка становить вісім років або 160 тисяч кілометрів пробігу.