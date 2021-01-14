Японская фирма Blaze предлагает низкоскоростное транспортное средство (LSV), стилизованное под классический автомобиль эпохи 1900-х.

Миниатюрные габариты, одноместный салон и максимальена скорость в 50 километров в час кажутся игрушечными, однако Blaze EV Classic – вполне взрослый автомобиль для дорог общего пользования в Японии.

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Мини-машина классифицируется в Японии, как мопед, что позволяет владельцу ездить на ней общественными дорогами, обязательно в шлеме. Blaze EV Classic имеет длину 2330 миллиметров, ширина 1170 миллиметров и высоту 1160 миллиметров. Автомобиль весит около 200 килограммов, десятую часть массы составляет батарея. Технические характеристики также близки к высококлассному мопеду или скутеру. Максимальная скорость миникара составляет 50 километров в час. Мощность электромотора – 4 лошадиные силы, крутящий момент – 28 ньютон-метров. Аккумулятор обеспечивает запас хода в 50 километров, а заряжается от 0 до 100% за 8 часов; скоростная зарядка не предусмотрена.

Фото: миникар Blaze EV Classic / Blaze

Blaze EV Classic доступен только в Японии, по цене от 880 тысяч иен, что составляет 8470 долларов или 237 788 гривен по сегодняшним курсами обмена. Он доступен в четырех цветах и компания предлагает несколько аксессуаров, таких как специальный чехол для автомобиля, запасной аккумулятор, футляр для аксессуаров и запасной зарядной адаптер.

Фото: миниатюрный электрокар Blaze Next Cruiser EV / Blaze

Линейка Blaze включает еще один подобный автомобильчик с 210-сантиметровым кузовом, выполненным в стилистике армейских джипов. Next Cruiser EV имеет такие же характеристики, как и Classic, но способен перевозить не только водителя, но и одного пассажира. К тому же, стоит он дешевле – от 394 тысяч иен (3785 долларов, 106 260 гривен).