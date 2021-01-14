Японська фірма Blaze пропонує низькошвидкісний транспортний засіб (LSV), стилізований під класичний автомобіль епохи 1900-х.

Мініатюрні габарити, одномісний салон і максимальена швидкість у 50 кілометрів на годину здаються іграшковими, однак Blaze EV Classic – цілком дорослий автомобіль для доріг загального користування у Японії.

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Міні-машина класифікується у Японії, як мопед, що дозволяє власнику їздити на ній громадськими дорогами, обов’язково в шоломі. Blaze EV Classic має довжину 2330 міліметрів, ширину 1170 міліметрів і висоту 1160 міліметрів. Автомобіль важить близько 200 кілограмів, десяту частину маси складає батарея. Технічні характеристики також близькі до висококласного мопеда чи скутера. Максимальна швидкість мінікара становить 50 кілометрів на годину. Потужність електромотора – 4 кінські сили, крутний момент – 28 ньютон-метрів. Акумулятор забезпечує запас ходу у 50 кілометрів, а заряджається від 0 до 100% за вісім годин; швидкісної зарядки не передбачено.

Фото: мінікар Blaze EV Classic / Blaze

Blaze EV Classic доступний лише у Японії, за ціною від 880 тисяч ієн, що сстановить 8 470 доларів або 237 788 гривень за сьогоднішніми курсами обміну. Він доступний у чотирьох кольорах і компанія пропонує кілька аксесуарів, таких як спеціальний чохол для автомобіля, запасний акумулятор, футляр для аксесуарів та запасний зарядний адаптер.

Фото: мініатюрний електрокар Blaze Next Cruiser EV / Blaze ​​​​​​

Лінійка Blaze включає ще один подібний автомобільчик з 210-сантиметровим кузовом, виконаним у стилістиці армійських джипів. Next Cruiser EV має такі ж характеристики, як і Classic, але здатен перевозити не лише водія, а й одного пасажира. До того ж, коштує він дешевше – від 394 тисяч ієн (3 785 доларів, 106 260 гривень).