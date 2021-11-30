WayRay – технологическая компания-поставщик автомобильной продукции, базирующаяся в Цюрихе. Разработчики создали демонстрационный автомобиль с технологией голографического остекления True AR, выводящей возможности дополненной реальности на новый уровень.

WayRay Holograktor выглядит очень эффектно снаружи, но его основная изюминка раскрывается только снутри – это сложный цифровой комплекс, расширяющий границы видимого мира. Сами создатели называют шоукар "метавселенной на колесах".

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Концепт Holograktor предусматривает будущее автомобилей совместного использования, с возможностью обычного или дистанционного управления. В основе концепта лежит главная технология WayRay – система Deep Reality Display. Технология дополненной реальности позволяет размещать объекты на любом расстоянии от машины и встраивать графику в окружающий мир. Система Deep Reality Display разработана самостоятельно, но базируется на инженерных решениях посредников. К примеру, за RGB-лазеры ответственна компания Osram, особую фотополимерную пленку поставляет Covestro, а за ее интеграцию в стекло отвечает AGP eGlass.

Концепт Holograktor был создан специально для демонстрации системы. Это четырехдверный хэтчбек длиной 4416 мм и с колесной базой 2880 мм. Он имеет граненый дизайн кузова с нестандартной дверью, закрытые 22-дюймовые диски, а также специальный блок на крыше. Силовой агрегат, конечно, электрический.

Фото: шоукар WayRay Holograktor / WayRay

Что касается интерьера, то он создавался с прицелом на службы такси, поэтому сзади есть место только для одного пассажира. Передние кресла максимально отодвинуты друг от друга для удобства использования джойстиков. Перед каждым пассажиром есть удлиненный экран с основными данными о поездке. Руль в режиме дистанционного управления прячется в переднюю панель.

Хотя это лишь демонстрационный автомобиль, существующий в форме компьютерной визуализации, разработчики считают, что через четыре года он мог бы стать на конвейер. Даже приводят некоторые характеристики: ускорение 0-100 км/ч будет занимать 3,9 секунды, максимальная скорость будет достигать 200 км/ч, а запас хода на одном заряде составит не менее 600 км.