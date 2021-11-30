WayRay – технологічна компанія-постачальник автомобільної продукції, що базується в Цюріху. Розробники створили демонстраційний автомобіль з технологією голографічного скління True AR, яка виводить можливості доповненої реальності на новий рівень.

WayRay Holograktor виглядає надзвичайно ефектно зовні, але його головна особливість розкривається лише всередині – це складний цифровий комплекс, який розширює межі видимого світу. Самі творці називають шоукар “метавсесвітом на колесах”.

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Концепт Holograktor передбачає майбутнє автомобілів спільного користування, з можливістю звичайного або дистанційного керування. В основі концепту лежить головна розробка WayRay – система Deep Reality Display. Технологія доповненої реальності дозволяє розміщувати об'єкти на будь-якій відстані від машини та вбудовувати графіку у навколишній світ. Система Deep Reality Display розроблена самостійно, але базується на інженерних рішеннях посередників. Наприклад, за RGB-лазери відповідальна компанія Osram, особливу фотополімерну плівку постачає Covestro, а за її інтеграцію у скло відповідає AGP eGlass.

Концепт Holograktor було створено спеціально для демонстрації системи. Це чотиридверний хетчбек довжиною 4416 мм та з колісною базою у 2880 мм. Він має гранчастий дизайн кузову з нестандартними дверима, закриті 22-дюймові диски, а також спеціальний блок на даху. Силовий агрегат, звісно, електричний.

Фото: шоукар WayRay Holograktor / WayRay

Що стосується інтер’єру, то він створювався з прицілом на служби таксі, а тому ззаду є місце лише для одного пасажира. Передні крісла максимально відсунуті один від одного для зручності користування джойстиками. Перед кожним пасажиром є видовжений екран з основними даними про поїздку. Кермо в режимі дистанційного керування ховається у передню панель.

Хоча це лише демонстраційний автомобіль, який існує у формі комп’ютерної візуалізації, розробники вважають, що за чотири роки він міг би стати на конвеєр. Навіть наводять деякі характеристики: прискорення 0-100 км/год займатиме 3,9 секунди, максимальна швидкість сягатиме 200 км/год, а запас ходу на одному заряді становитиме щонайменше 600 км.