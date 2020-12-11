Прототип батарейного кроссовера вывели на дорожные тесты замаскированным под... Peugeot 5008.

Электрический кроссовер Volkswagen ID 6 вывели на полевые тесты на замерзшем севере. Автомобиль тщательно скрывает свою внешность за хитрой маскировкой.

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Благодаря маскировке под Peugeot 5008, сложно заметить детали дизайна, но можно увидеть общие пропорции модели. Скорее всего, “Ай Ди шестой” будет иметь стилистику меньшей модели – ID 4, которую немецкий производитель уже представил официально.

Интерьер электрокара шпионам сфотографировать не удалось, но внутри батарейного кроссовера можно ожидать минималистичный интерьер с очень небольшим количеством кнопок. Он также должен иметь новейшие цифровые приборы и информационно-развлекательное программное обеспечение, как и множество функций помощи водителю, которые обеспечат возможности полуавтономного вождения. Ожидается, что в отделке ID 6 также будет больше материалов премиум качества, чем у ID 4.

Предвестником ID 6 был прошлогодний концепт ID Roomzz. Производитель заявлял, что внутреннего пространства в нем будет больше, чем у Touareg. Концепт имел общую мощность системы в 302 л. с., способность ускоряться до 100 км/ч за 6,6 секунды и максимальную скорость в 180 км/ч. Аккумулятор поддерживал быструю зарядку на 150 кВт и обеспечивал теоретический пробег в 450 км на одном заряде в цикле WLTP.

Фото: тестовый мул Volkswagen ID 6 / Carscoops