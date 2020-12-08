Японский бренд показал лишь часть концепта, который, вероятно, окажется электрическим кроссовером.

Узнать современный Lexus – проще простого, достаточно лишь взглянуть на массивную веретеноподобную решетку радиатора. Эта деталь стала характерным признаком автомобилей марки и переход на производство электрокаров – не повод от нее избавляться.

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Lexus опубликовал затемненное тизерное изображение, в котором представлен электрический концепт, который демонстрирует следующий новый дизайн марки.

Как и материнская компания Toyota, Lexus долгое время противостоял переходу к электромобилям, настойчиво утверждая, что гибриды имеют больше смысла. Но, поскольку Япония обсуждает полный запрет транспорта с двигателями внутреннего сгорания, компании не остается другого выбора, кроме перехода на электрическое оборудование. В Европе уже продается батарейная версия кроссовера UX, однако эта модель является лишь производной от UX с традиционным силовым агрегатом. Новый же концепт показывает разработанный с нуля электрокар.

Он все еще покрыт тайной, не известны ни название машины, ни ее класс, но уже сейчас видно, что фирменное "веретено" остается. Его очертания четко проступают между острыми светодиодными фарами.

Lexus также опубликовал видео, в котором освещаются электрические и гибридные технологии, которые он разрабатывает. В частности, речь идет о технологии Direct4 – это сокращение от Direct 4-Wheel Drive Force Force Control, то есть "интеллектуальной" системы полного привода с распределением крутящего момента на каждое отдельное колесо. На этих кадрах также показан плотно закамуфлированный кроссовер, который проходит тесты в Японии – вероятно, именно он станет носителем обозначенных технологий и дизайна.

Фото: новые технологии и дизайн Lexus / Lexus