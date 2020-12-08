Японський бренд показав лише частину концепту, котрий, ймовірно, виявиться електричним кросовером.

Упізнати сучасний Lexus – простіше простого, достатньо лише поглянути на масивну веретиноподібну решітку радіатора. Ця деталь стала характерною ознакою автомобілів марки і перехід на виробництво електрокарів – не привід її позбуватись.

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Lexus опублікував затемнене тізерне зображення, в якому представлений електричний концепт, що демонструє наступну мову дизайну марки.

Як і материнська компанія Toyota, Lexus довгий час протистояв переходу до електромобілів, наполегливо стверджуючи, що гібриди мають більше сенсу. Але, оскільки навіть Японія обговорює повну заборону транспорту з двигунами внутрішнього згоряння, компанії не залишається іншого вибору, крім переходу на електричне обладнання. У Європі вже продається батарейна версія кросовера UX, однак ця модель є лиш похідною від UX з традиційним силовим агрегатом. Новий же концепт показує розроблений з нуля електрокар.

Він все ще покритий таємницею, не відомі а ні назва машини, а ні її клас, але вже зараз видно, що фірмове “веретено” залишається. Його обриси чітко проступають між гострими світлодіодними фарами.

Lexus також опублікував відео, в якому висвітлюються електричні та гібридні технології, які він розробляє. Зокрема, мова йде про технологію Direct4 – це скорочення від Direct 4-Wheel Drive Force Force Control, тобто “інтелектуальної” системи повного приводу з розподілом крутного моменту на кожне окреме колесо. На цих кадрах також показаний щільно закамуфльований кросовер, який проходить тести у Японі – ймовірно, саме він стане носієм означениї технологій і дизайну.

Фото: нові технології та дизайн Lexus / Lexus