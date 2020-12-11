Прототип батарейного кросовера вивели на дорожні тести замаскованим під... Peugeot 5008.

Електричний кросовер Volkswagen ID 6 вивели на польові тести на замерзлій півночі. Автомобіль ретельно приховує свою зовнішність за хитрим маскуванням.

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Завдяки маскуванню під Peugeot 5008, складно помітити деталі дизайну, але можна побачити загальні пропорції моделі. Швидше за все, “Ай Ді шостий” матиме стилістику меншої моделі – ID 4, котру німецький виробник вже представив офіційно.

Інтер’єр електрокара шпигунам сфотографувати не вдалось, але всередині батарейного кросовера можна очікувати мінімалістичний інтер’єр з дуже невеликою кількістю кнопок. Він також повинен мати найновіші цифрові прилади та інформаційно-розважальне програмне забезпечення, як і безліч функцій допомоги водієві, що забезпечать можливості напівавтономного водіння. Очікується, що в оздобленні ID 6 також буде більше матеріалів преміум якості, ніж у ID 4.

Передвісником ID 6 був минулорічний концепт ID Roomzz. Виробник заявляв, що внутрішнього простору у ньому буде більше, ніж у Touareg. Концепт мав загальну потужність системи у 302 к.с., здатність прискорюватись до 100 км/год за 6,6 секунди і максимальну швидкість у 180 км/год. Акумулятор підтримував швидку зарядку на 150 кВт і забезпечував теоретичний пробіг у 450 км на одному заряді в циклі WLTP.

Фото: тестовий мул Volkswagen ID 6 / Carscoops