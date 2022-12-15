Электромобиль JAC не заработал ни одной звезды в краш-тесте.

JAC E10x показал, возможно, самый плохой результат по итогам краш-тестов, которые проводила организация LatinNCAP. Компактному электрокару не удалось заработать ни одной звезды.

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3,65-метровый электромобиль, разработанный JAC в кооперации с Volkswagen, дебютировал в 2020 году. Модель представлена с несколькими видами тяговых батарей емкостью от 15 до 31,4 кВт-ч и единственным электромотором на передней оси, который в зависимости от версии развивает 41 или 61 л.с. У базового E10x всего одна подушка безопасности, а за вторую, как и за систему курсовой устойчивости, придется доплатить.

Во время краш-теста электромобиль принял участие в аварии с фронтальным и боковым столкновениями: защиту водителя и взрослых пассажиров оценили в ноль баллов из 100 возможных, защиту пассажиров-детей – в 6,34 балла, защиту пешехода – в 20,25 балла, а работу электронных систем – в 6,98 балла. Этого не хватило даже на одну звезду из пяти возможных. А испытание системы курсовой устойчивости вообще пришлось прервать из-за избыточного изнашивания шин. Но, что хуже, после ДТП электромобиль не отключает питание автоматически, что может привести к возгоранию. Эксперты пришли к выводу, что E10x опасен для всех находящихся в салоне.

LatinNCAP не в первый раз присуждает ноль звезд – ранее провальный итог показал электрический Renault Zoe. После этого французский автопроизводитель пообещал принять меры и выпустил Zoe с расширенным списком базовых систем безопасности.