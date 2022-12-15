Електромобіль JAC не заробив жодної зірки у краш-тесті.

JAC E10x показав, можливо, найгірший результат за підсумками краш-тестів, які проводила організація LatinNCAP. Компактному електрокару не вдалося заробити жодної зірки.

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3,65-метровий електромобіль, розроблений JAC у кооперації з Volkswagen, дебютував у 2020 році. Модель представлена з кількома видами тягових батарей ємністю від 15 до 31,4 кВт-год та єдиним електромотором на передній осі, який, залежно від версії, розвиває 41 або 61 к.с. У базового E10x лише одна подушка безпеки, а за другу, як і за систему курсової стійкості, доведеться доплатити.

Під час краш-тесту електромобіль розбили з фронтальним та бічним зіткненнями: захист водія та дорослих пасажирів оцінили у нуль балів зі 100 можливих, захист пасажирів-дітей – у 6,34 бала, захист пішохода – у 20,25 бала, а роботу електронних систем – у 6,98 бала. Цього не вистачило навіть на одну зірку з п’яти можливих. А випробування системи курсової стійкості взагалі довелося перервати через надмірне зношування шин. Але що гірше, після ДТП електромобіль не відключає живлення автоматично, що може призвести до загоряння. Експерти дійшли висновку, що E10x небезпечний для всіх, хто знаходиться в салоні.

LatinNCAP не вперше присуджує нуль зірок – раніше провальний результат продемонстрував електричний Renault Zoe. Після цього французький автовиробник пообіцяв вжити заходів та випустив Zoe з розширеним список базових систем безпеки.