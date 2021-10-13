Необычный электрокар был представлен еще в 2019 году с планами на старт производства в 2021-м. После задержек, связанных с пандемией, дефицитом электроники и нехваткой средств, компания из Нидерландов объявила новый срок начала производства – 2022 год.

Компания Lightyear сообщает, что получила финансирование в размере 93 миллионов евро на запуск производства электрокара One. Инвестиции были получены от одной из крупнейших международных страховых компаний в Нидерландах – Cooperation DELA, а также частного лица – коллекционера произведений искусства Йоопа ван Калденборга.

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У пятиметрового электромобиля Lightyear One кузов из углепластика и алюминия, а его форма обеспечивает чрезвычайно низкий коэффициент сопротивления воздуху – 0,2. При этом все поверхности кузова, что лежат в горизонтальной плоскости, покрыты солнечными панелями.

Заряженный от сети электрокар способен преодолевать 725 километров (WLTP) до полной разрядки. Но солнечные панели общей площадью в 5 квадратных метров, восстанавливают запас энергии прямо на ходу, как и во время стоянки. Один час на ярком солнце – это 12 дополнительных километров пробега.

От аккумулятора питаются четыре мотор-колеса. Мощность силовой установки не названа, но производитель сообщает о совокупном крутящем моменте в 1920 Нм. О моторах также известно, что они обеспечивают КПД в 97%.

Если все пойдет по плану, заказчики начнут получать необычные электрокары уже в 2022 году. Сейчас для Lightyear One заявлен стартовый ценник в 149 000 евро.

Фото: электрокар Lightyear One / Lightyear