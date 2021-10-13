Незвичайний електрокар був представлений ще у 2019 році з планами на старт виробництва у 2021-му. Після затримок, пов'язаних з пандемією, дефіцитом електроніки та нестачею коштів, компанія з Нідерландів оголосила новий термін початку виробництва – 2022 рік.

Компанія Lightyear повідомляє, що отримала фінансування у розмірі 93 мільйонів євро на запуск виробництва електрокара One. Інвестиції були отримані від однієї з найбільших міжнародних страхових компаній у Нідерландах – Cooperation DELA, а також приватної особи – колекціонера творів мистецтва Йоопа ван Калденборга.

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П’ятиметровий електромобіль Lightyear One має кузов з вуглепластику та алюмінію, а його форма забезпечує надзвичайно низький коефіцієнт опору повітрю – 0,2. При цьому всі поверхні кузову, що лежать у горизонтальній площині, вкриті сонячними панелями.

Заряджений від мережі електрокар здатний долати 725 кілометрів (WLTP) до повної розрядки. Але сонячні панелі загальною площею у 5 квадратних метрів, відновлюють запас енергії прямо на ходу, як і під час стоянки. Одна година на яскравому сонці – це 12 додаткових кілометрів пробігу.

Від акумулятора живляться чотири мотор-колеса. Потужність силової установки не названа, але виробник повідомляє про сукупний крутний момент у 1920 Нм. Про мотори також відомо, що вони забезпечують ККД у 97%.

Якщо все піде за планом, замовники почнуть отримувати незвичайні електрокари вже у 2022 році. Наразі для Lightyear One заявлений стартовий цінник у 149 000 євро.

Фото: електрокар Lightyear One / Lightyear