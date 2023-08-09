Центральный пожарный округ Сакраменто Metro Fire призвал Илона Маска посмотреть в Твиттере очередной пожар Tesla и обратить внимание на рост случаев их возгорания: огнеборцам не хватает действенных методов тушения горящих электромобилей.

Сотрудники пожарной службы повсеместно констатируют, что интенсивность литий-ионных пожаров возрастает, а их способность гореть в течение длительного периода времени не уменьшается. Горящие аккумуляторные автомобили практически невозможно погасить в несколько атак, классические методы борьбы с огнем малоэффективны.

Отмечается, что пожарные во многих местах просто перемещают электромобили в поглощающую огонь среду, например кучи песка. Там электромобили могут стоять погребенными очень долго, пока огонь сам по себе не погаснет.

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Пожарные сообщили, что не смогли переместить горящий электромобиль в безопасное место, где бы он сгорел до конца, поскольку его во дворе заблокировали другие транспортные средства. Как оказалось, объятую пламенем Tesla окружали роскошные транспортные средства высокого класса, которые стоят миллионы. Там соседствовали Ferrari, Bentley и Lamborghini, которые также имеют привычку вспыхивать, но на этот раз они беды избежали.

Crews responded for a vehicle fire at a high end auto dismantler. The vehicle was involved in an accident several months ago, and was sitting idle when it spontaneously caught fire in the yard. Crews are unable to move it to a safe location to burn out, the vehicle is blocked in… pic.twitter.com/8ShkbMEQUN — Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) August 3, 2023

Экипажу пришлось задействовать вилочный погрузчик, чтобы наклонить электромобиль и получить доступ к его нижней части. Только после этого пожарные имели возможность хоть как-то гасить горящие батареи водой. Кроме того, что этот метод неудобный и малоэффективный, он еще достаточно токсичен, поскольку выделяет в окружающую среду вредные дым и пары.

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Причина неожиданного пожара не выяснена и остается непонятной, хотя без экспертиз ясно, что возгорание началось в аккумуляторном блоке какой-то из батарей.

И хотя статистика свидетельствует, что электромобили загораются меньше, чем ТС с двигателями внутреннего сгорания, проблема остается: пожары аккумуляторных машин более интенсивны и для борьбы с ними необходимы новые эффективные методы и технологии.

Это прошлогодний пожар Tesla. И только выкопав экскаватором яму и залив ее водой, горящий электромобиль там утопили и как-то погасили огонь, не позволив перекинуться на другие машины. Фото: Metro Fire of Sacramento

Очевидно, для локализации таких пожаров нужно еще какое дополнительное оборудование, а то и специальные автомобили, чего пожарно-спасательные службы еще не имеют.