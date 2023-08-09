Центральний пожежний округ Сакраменто Metro Fire закликав Ілона Маска переглянути у Твіттері чергову пожежу Tesla й звернути увагу на зростання випадків їх загорання: вогнеборцям бракує дієвих методів гасіння палаючих електромобілів.

Працівники пожежної служби повсюдно констатують, що інтенсивність літій-іонних пожеж зростає, а їх здатність горіти протягом тривалого періоду часу не зменшується. Палаючі акумуляторні автомобілі практично неможливо погасити в кілька атак, класичні методи боротьби з вогнем малоефективні.

Зазначається, що пожежники в багатьох місцях просто переміщують електромобілі в середовище, що поглинає тепло, як-от купи піску. Там електромобілі можуть стояти похованими досить довго, поки вогонь сам по собі не згасне.

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Пожежники повідомили, що не змогли перемістити палаючий електромобіль у безпечне місце, де б він згорів доостанку, оскільки його у дворі заблокували інші транспортні засоби. Як виявилося, вкриту полум’ям Tesla оточували розкішні транспортні засоби високого класу, що коштували мільйони. Там стояли Ferrari, Bentley та Lamborghini, які також мають звичку спалахувати, але цього разу вони біди уникнули.

Crews responded for a vehicle fire at a high end auto dismantler. The vehicle was involved in an accident several months ago, and was sitting idle when it spontaneously caught fire in the yard. Crews are unable to move it to a safe location to burn out, the vehicle is blocked in… pic.twitter.com/8ShkbMEQUN — Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) August 3, 2023

Екіпажу довелося задіяти вилковий навантажувач, щоб нахилити електромобіль і отримати доступ до його нижньої частини. Тільки після цього пожежники мали змогу хоча б якось пригасити палаючі батареї водою. Крім того, що метод незручний та малоефективний, він ще й доволі токсичний, оскільки виділяє у довкілля шкідливі дим та пари.

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Причина несподіваної пожежі не з’ясована й досі лишається незрозумілою, хоча без експертиз ясно, що загорання почалося в акумуляторному блоці якоїсь з батарей.

І хоча статистика свідчить, що електромобілі спалахують менше, ніж ТЗ з двигунами внутрішнього згоряння, тут проблема лишається: пожежі акумуляторних машин більш інтенсивні і для боротьби з ними необхідні нові ефективні методи і технології.

Це торішня пожежа Tesla. І тільки викопавши екскаватором яму та заливши її водою, палаючий електромобіль там втопили і якось вгамували вогонь. Фото: Metro Fire of Sacramento

Вочевидь, для локалізації таких пожеж потрібне ще якесь додаткове обладнання, а то й спеціальні автомобілі, чого пожежно-рятувальні служби ще не мають.