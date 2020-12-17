Дві будівлі у англійському містечку Овер-Півер згоріли, перетворивши на попіл колекцію машин, що знаходились всередині.

Вогонь гасили шість бригад пожежників протягом кількох годин. Дві фотографії, оприлюднені пожежною службою Овер-Півер, показують, якої шкоди було завдано.

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Daily Mail повідомляє, що в пожежі було знищено багато екзотичних авто та суперкарів, включаючи рідкісні Ferrari та Porsche. Більше того, у публікації зазначено, що одним із них був таємничий автомобіль вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів (4,05 мільйона доларів).

Місцева влада вважає, що пожежа була підпалом, і проводить розслідування з цього приводу. “Пожежники були присутні на гасінні пожежі, поліція допомагала при перекритті доріг. Спільне розслідування пожежників та поліції розкриє причину пожежі, яка наразі вважається навмисним підпалом”, – йдеться у повідомленні місцевої пожежної служби.