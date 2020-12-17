Два здания в английском городке Овер-Пивер сгорели, превратив в пепел коллекцию машин, находящихся внутри.

Огонь тушили шесть бригад пожарных в течение нескольких часов. Две фотографии, обнародованные пожарной службой Овер-Пивер, показывают, какой вред был нанесен.

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Daily Mail сообщает, что в пожаре было уничтожено много экзотических автомобилей и суперкаров, включая редкие Ferrari и Porsche. Более того, в публикации указано, что одним из них был таинственный автомобиль стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов (4,05 миллиона долларов).

Местные власти считают, что пожар был поджогом, и проводит расследование по этому поводу. "Пожарные присутствовали на тушении пожара, полиция помогала при перекрытии дорог. Совместное расследование пожарных и полиции раскроет причину пожара, которій пока считается умышленным поджогом", – говорится в сообщении местной пожарной службы.