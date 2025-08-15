Укр
Дисплеи на Tesla получат графику как на видеоиграх

Tesla может изменить графику на Model S и X с процессорами от AMD. Ожидается, что новый графический пакет придаст электромобилям изысканности и гораздо лучшего визуального оформления.
Вероятно, так будет выглядеть новая графика Tesla

Как пишет Carscoops, владельцы Tesla вскоре получат значительное улучшение своих авто. Сообщается, что хакер GreenTheOnly “слил” обновление кода для набора нового набора визуальных элементов. Отмечается, что новая графику будет похожей на самые красивые видеоигры.

GreenTheOnly сообщил, что она будет создана на базе Unreal Engine – инструмента для создания 3D-моделей, что был создан Epic Games. Первыми ее получат Model s и Model X, использующие процессоры от AMD.

“Tesla добавляет графику на базе Unreal Engine (и, что вы видите сегодня, базируется на Godot). Бинарные файлы уже поставляются, начиная с прошивки 2025.20, но пока только на автомобилях S и X на базе AMD”, – сказал хакер в заметке на X. После небольшой работы ему удалось запустить систему на главном экране мультимедиа.

Похоже, что пользователи будут иметь свободу взаимодействовать с графикой автомобиля, вращать ее, а также открывать и закрывать определенные ее части. Стоит ожидать, что такой же визуальный стиль также появится на дисплеях автопилота. Однако, следует отметить, что Tesla не является лидером и не открывает новых горизонтов в этом вопросе, ведь Rivian, Ford, Lotus, Volvo и GMC уже используют Unreal Engine.

