Tesla тестирует в Европе удлиненную Model Y: фото

Как пишет Carscoops, компания Илона Маска планирует улучшить ситуацию с уменьшением спроса на Model Y в Европе благодаря запуску новой трехрядной версии, а также высокопроизводительного варианта Performance. Кроме того, автопроизводитель также готовит новую базовую версию модели.

Удлиненная Model Y L уже дебютировала в Китае, а ее европейский дебют запланирован на конец этого года. Ее колесная база увеличилась примерно на 150 мм по сравнению с 2890 мм стандартной Model Y. Ожидается, что в Европе новинка будет доступна в конфигурации 2+2+2.

Появление трехрядной модели с дополнительным пространством для ног должно улучшить спрос на кроссовер в Европе, ведь Model X недавно была снята с производства для региона. В общем, новая Model Y L получила дизайн, подобный оригинальной версии электромобиля, но отличается формой задних дверей и наличием спойлера в форме “утиного хвоста”.

Ожидается, что из-за большего веса и габаритов, удлиненная версия будет медленнее стандартной модели с двумя двигателями, которая, по словам Tesla, может разогнаться до 100 км/ч за 4,8 секунды.