Tesla тестує в Європі подовжену Model Y: фото

Як пише Carscoops, компанія Ілона Маска планує покращити ситуацію зі зменшенням попиту на Model Y в Європі завдяки запуску нової трирядної версії, а також високопродуктивного варіанту Performance. Крім того, автовиробник також готує нову базову версію моделі.

Читайте також: Дорестайлінгову Tesla Model 3 втратили половину від початкової вартості

Подовжена Model Y L вже дебютувала в Китаї, а її європейський дебют заплановано на кінець цього року. Її колісна база збільшилася приблизно на 150 мм порівняно з 2890 мм стандартної Model Y. Очікується, що в Європі новинка буде доступна в конфігурації 2+2+2.

Поява трирядної моделі з додатковим простором для ніг має покращити попит на кросовер в Європі, адже Model X нещодавно була знята з виробництва для регіону. Загалом, нова Model Y L отримала дизайн, подібний до оригінальної версії електромобіля, але відрізняється формою задніх дверей та наявністю спойлера у формі “качиного хвоста”.

Також цікаво: Tesla виплатить Ілону Маску $29 млрд через акції

Очікується, що через більшу вагу та габарити, подовжена версія буде повільнішою за стандартну модель з двома двигунами, яка, за словами Tesla, може розігнатись до 100 км/год за 4,8 секунди.