Дисплеї на Tesla матимуть графіку як у відеоіграх

Як пише Carscoops, власники Tesla незабаром отримають значне покращення своїх авто. Повідомляється, що хакер GreenTheOnly “злив” оновлення коду для набору нового набору візуальних елементів. Зазначається, що нова графіка буде схожою на найкрасивіші відеоігри.

Читайте також: Tesla тестує в Європі подовжену Model Y: фото

GreenTheOnly повідомив, що вона буде створена на базі Unreal Engine – інструменту для створення 3D-моделей, що був створений Epic Games. Першими її отримають Model s та Model X, що використовують процесори від AMD.

“Tesla додає графіку на базі Unreal Engine (та, що ви бачите сьогодні, базується на Godot). Бінарні файли вже постачаються, починаючи з прошивки 2025.20, але поки що лише на автомобілях S та X на базі AMD”, – сказав хакер у дописі на X. Після невеликої роботи йому вдалося запустити систему на головному екрані мультимедіа.

Виглядає, що користувачі матимуть свободу взаємодіяти з графікою автомобіля, обертати її, а також відкривати та закривати певні її частини. Варто очікувати, що такий же візуальний стиль також з'явиться на дисплеях автопілота. Проте, слід зазначити, що Tesla не є лідером і не відкриває нових горизонтів у цьому питанні, адже Rivian, Ford, Lotus, Volvo та GMC вже використовують Unreal Engine.