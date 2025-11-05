Электромобили заняли более 30 процентов украинского рынка

На украинском рынке новых легковых автомобилей продолжаются изменения в структуре спроса. По данным Укравтопрома, в октябре доля авто с традиционными двигателями снизилась до 48 процентов рынка, тогда как в прошлом году этот показатель превышал 62 процента.

Самым популярным сегментом стали полностью электрические автомобили. Их доля в октябрьских регистрациях достигла 31 процента. Для сравнения, в октябре 2024 электрокары охватывали лишь 16,6 процента рынка. Этот результат подтверждает стабильное расширение электротранспортной инфраструктуры и рост интереса украинцев к решениям, которые позволяют экономить на налогах.

Бензиновые авто заняли второе место с долей 29,6 процента против 36,1 процента в прошлом году. Гибриды демонстрируют относительную стабильность: 20,6 процента рынка против 20,7 процента в прошлом году. Продажи дизельных авто уменьшились до 18,6 процента с 26,3 процента год назад. Менее одного процента пришлось на автомобили с ГБО, что соответствует прошлогоднему уровню.

Среди моделей в своих сегментах лидерами стали

Электрокары: Volkswagen ID. Unyx

Бензиновые автомобили: Hyundai Tucson

Гибриды: Toyota RAV4

Дизельные авто: Renault Duster

Авто с ГБО: Hyundai Tucson

Рынок четко демонстрирует сдвиг в сторону электрификации. Рост доли электрокаров и постепенное сокращение спроса на ДВС-технику может указывать на ускорение экологического перехода и изменения в законодательстве.