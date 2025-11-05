Укр
Электромобили заняли более 30 процентов украинского рынка

Электрокары выходят в лидеры среди моторных предпочтений. Их доля уже достигла 31% и может быть еще больше.
Евгений Гудущан
5 ноября, 10:40
На украинском рынке новых легковых автомобилей продолжаются изменения в структуре спроса. По данным Укравтопрома, в октябре доля авто с традиционными двигателями снизилась до 48 процентов рынка, тогда как в прошлом году этот показатель превышал 62 процента.

Читайте также: Электромобили и энергосистема Украины: есть ли угроза блэкаута

Самым популярным сегментом стали полностью электрические автомобили. Их доля в октябрьских регистрациях достигла 31 процента. Для сравнения, в октябре 2024 электрокары охватывали лишь 16,6 процента рынка. Этот результат подтверждает стабильное расширение электротранспортной инфраструктуры и рост интереса украинцев к решениям, которые позволяют экономить на налогах.

Бензиновые авто заняли второе место с долей 29,6 процента против 36,1 процента в прошлом году. Гибриды демонстрируют относительную стабильность: 20,6 процента рынка против 20,7 процента в прошлом году. Продажи дизельных авто уменьшились до 18,6 процента с 26,3 процента год назад. Менее одного процента пришлось на автомобили с ГБО, что соответствует прошлогоднему уровню.

Среди моделей в своих сегментах лидерами стали

  • Электрокары: Volkswagen ID. Unyx
  • Бензиновые автомобили: Hyundai Tucson
  • Гибриды: Toyota RAV4
  • Дизельные авто: Renault Duster
  • Авто с ГБО: Hyundai Tucson

Рынок четко демонстрирует сдвиг в сторону электрификации. Рост доли электрокаров и постепенное сокращение спроса на ДВС-технику может указывать на ускорение экологического перехода и изменения в законодательстве.

