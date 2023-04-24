Бронетранспортер БТР-4Е – украинская разработка полного цикла: от чертежей до производства и постановки на вооружение.

Третью оперативную бригаду Нацгвардии Украины “Спартан” вооружили бронетранспортерами БТР-4Е.

Бойцы этой бригады недавно проводили обучение на этих бронетранспортерах БТР-4Е в Харьковской области. Бойцы обучались приемам экстремального вождения в боевых условиях и эвакуации бронетранспортеров БТР-4Е на одном из полигонов.

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Бронетранспортер БТР-4Е – это бронированная, колесная, четырехосная, плавательная боевая машина, на базе которой создана группа машин (командирская, командно-штабная, медицинская, ремонтно-эвакуационная и т.д.).

Бронетранспортер БТР-4Е был принят на вооружение Вооруженных сил Украины в 2012 году. Боевое крещение БТР-4Е состоялось в июне 2014 г. во время проведения антитеррористической операции в районе Славянска.

Концепция бронемашин разработана в начале 2000-х Харьковским конструкторским бюро машиностроения. Серийное производство началось в 2008 году.

Бригада «Спартан» в начале полномасштабной военной агрессии РФ против Украины давала отпор попыткам противника прорваться в Харьков. Впоследствии бойцы бригады принимали участие в операции по освобождению Малой Рогани, Циркунов и Кутузовки.

Во взаимодействии с подразделениями Вооруженных Сил Украины она продолжает защищать город Харьков, Харьковскую и часть Луганской областей и удерживает позиции в Торецком районе Донецкой области.

В ходе боев бригадой уничтожено значительное количество живой силы и военной техники агрессора, в том числе 4 танка противника на объездной дороге под Харьковом в первый день обороны и самолет СУ-25, пилот которого был задержан.

Переданные украинским бронетранспортерам БТР-4Е должны усилить боевые способности бригады.