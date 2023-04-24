Бронетранспортер БТР-4Е - українська розробка повного циклу: від креслень до виробництва та постановки на озброєння.

Третю оперативну бригаду Нацгвардії України “Спартан” озброїли бронетранспортерами БТР-4Е.

Бійці цієї бригади нещодавно проводили навчання на цих бронетранспортерах БТР-4Е у Харківській області. Бійці навчалися прийомам екстремального водіння в бойових умовах та евакуації бронетранспортерів БТР-4Е на одному з навчальних полігонів.

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Бронетранспортер БТР-4Е – це броньована, колісна, чотиривісна, плавальна бойова машина, на базі якої створено групу машин (командирську, командно-штабну, медичну, ремонтно-евакуаційну тощо).

Бронетранспортер БТР-4Е був прийнятий на озброєння Збройних Сил України у 2012 році. Бойове хрещення БТР-4Е відбулося в червні 2014 року під час проведення антитерористичної операції в районі Слов’янська.

Концепція бронемашини розроблена на початку 2000-х Харківським конструкторським бюро машинобудування. Серійне виробництво почалося у 2008 році.

Бригада «Спартан» на початку повномасштабної військової агресії РФ проти України давала відсіч спробам противника прорватися до міста Харкова. Згодом бійці бригади брали участь в операції зі звільнення Малої Рогані, Циркунів та Кутузівки.

У взаємодії з підрозділами Збройних Сил України вона продовжує боронити місто Харків, Харківську та частину Луганської областей та утримує позиції в районі Торецька Донецької області.

У ході боїв бригадою знищено значну кількість живої сили та військової техніки агресора, зокрема 4 танки противника на об’їзній дорозі під Харковом в перший день оборони та літак СУ-25, пілота якого було затримано.

Передані українські бронетранспортери БТР-4Е мають посилити бойові спроможності бригади.