С точки зрения пикапов, он скромен, поскольку имеет немного места в кузове. Но на этом его скромность заканчивается.

Пикап – простая, выносливая и неприхотливая машина для работы, легковой грузовик. И хотя пример Mercedes-Benz X-Class и несколько других дорогих серийных пикапов доказывают, что роскошь и грузовой кузов могут сосуществовать в одном кузове, в линейке моделей Bentley нет и вряд ли когда-нибудь будет машина, которая подходит под определение пикап. Ателье DC Customs из Англии решило исправить эту несправедливость.

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"Пока мы работали над этим проектом, многие люди высказывали сомнения, что располовиненный Bentley Flying Spur будет выглядеть красиво, но теперь, по завершении, могу сказать, что мы доказали обратное. Лично я результатом очень доволен, как и заказчик!”, – написал владелец тюнинг-студии в Instagram.

Передняя половина роскошного седана первого поколения осталась нетронутой, тюнеры работали от центральной стойки и до кормы. Кузов пикапа обшили деревянным шпоном, и соорудили отсеки и ящики для хранения вещей. Интересно, что за центральной оконной стойкой у пикапа есть небольшое окошко, стекло которого опускается. Это, наверное, усложнило мастерам работу, но результат того стоит, ведь профиль машины выглядит вполне гармонично и не похож на типовые “обрубки” конвертируемых в пикапы машин.

Тюнер не раскрывает стоимости конверсии, но уверяет, что владелец уже радуется своим пикапом на британских дорогах.