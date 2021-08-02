З точки зору пікапів, він скромний, оскільки має небагато місця в кузові. Але на цьому його скромність закінчується.

Пікап – проста, витривала і невибаглива машина для роботи, легкова вантажівка. І хоча приклад Mercedes-Benz X-Class та кілька інших дорогих серійних пікапів доводять, що розкіш та вантажний кузов можуть співіснувати в одному кузові, в лінійці моделей Bentley немає і навряд чи колись буде машина, яка підходить під визначення пікап. Ательє DC Customs з Англії вирішило виправити цю несправедливість.

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“Поки ми працювали над цим проєктом, багато людей висловлювало сумніви, що розполовинений Bentley Flying Spur виглядатиме гарно, але тепер, по завершенні, можу сказати, що ми довели протилежне. Особисто я результатом дуже задоволений, як і замовник!”, – написав власник тюнінг-студії в Instagram.



Передня половина розкішного седана першого покоління залишилась недоторканою, тюнери працювали від центральної стійки й до корми. Кузов пікапа обшили дерев'яним шпоном, а спорудили відсіки та ящики для зберігання речей. Цікаво, що за центральною віконною стійкою у пікапа є невеличке віконце, скло якого опускається. Це, напевно, ускладнило майстрам роботу, але результат того вартий, адже профіль машини виглядає цілком гармонічно і не схожий на типові “обрубки” конвертованих у пікапи машин.

Тюнер не розкриває вартості конверсії, але запевняє, що власник вже тішиться своїм пікапом на британських дорогах.