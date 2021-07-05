Термин "педальный" вряд ли в полной мере описывает этот странный Honda Civic.

Сорванцы с канала Life Life 0D создали автомобиль, который приводится в движение силой двух пар ног. Они буквально скрестили тандемный велосипед со старым хэтчбеком Honda.

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Веломобиль – это, фактически, велосипед с кузовом, однако веломобиль от Life Life 0D – другой. Конечно, он был собран смеха ради, но смог доехать до ближайшего МакДрайва со скоростью 3,2 километра в час и в сопровождении автомобиля безопасности.

На обратном пути от кафетерия Civic даже наткнулся на копа, который казался таким же растерянным, как и кто угодно в здравом уме. Однако после того, как ему сказали, что это творение юридически является “большим велосипедом”, он решил отпустить авто-вело-разбойников без штрафа.