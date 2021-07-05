Термін "педальний" навряд чи повною мірою описує цей дивний Honda Civic.

Шибеники з каналу Life 0D створили автомобіль, який приводиться у рух силою двох пар ніг. Вони буквально схрестили тандемний велосипед зі старим хетчбеком Honda.

Дивіться також: Rolls-Royce ніколи не випускав універсалів, але у США продають саме такий автомобіль

Веломобіль – це, фактично, велосипед з кузовом, однак веломобіль від Life 0D – інший. Звісно, він був складений сміху ради, але зміг доїхати до найближчого МакДрайв зі швидкістю 3,2 кілометри на годину та в супроводі автомобіля безпеки.

На зворотному шляху від кафетерію, Civic навіть натрапив на копа, який здавався таким же розгубленим, як і будь-хто при здоровому глузді. Однак після того, як йому сказали, що це творіння юридично є “великим велосипедом”, він вирішив відпустити авто-вело-розбишак без штрафу.