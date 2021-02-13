На это у них ушло два дня.

Семейная пара из Литвы очень хотела приобрести Ferrari LaFerrari, но 2,2 млн долларов у них не нашлось. Однако выпал снег, и супруги сделали копию суперкара из природного и экологически чистого материала.

Процесс изготовления снежной Ferrari LaFerrari занял у энтузиастов около двух дней. За это время "конструкторы" с помощью рук, снежных глыб и обычного строительного шпателя построили копию суперкара в натуральную величину. При этом снежную "Ферарри" можно узнать с первого взгляда. В ней видны колеса, передний сплиттер, а также задний бампер с выхлопными патрубками и рельефный дизайн кузова.

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Для того, чтобы сделать снежную реплику еще больше похожей на настоящий LaFerrari, разрисовали машину водоэмульсионной краской. Так получился эффектный суперкар красного цвета с черной крышей и колесными дисками.