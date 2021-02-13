На це в них пішло два дні.

Сімейна пара з Литви дуже хотіла придбати Ferrari LaFerrari, але 2,2 млн доларів у них не найшлось. Однак випав сніг, і подружжя зробили копію суперкару з природнього та екологічно чистого матеріалу.

Процес виготовлення снігової Ferrari LaFerrari зайняв у ентузіастів близько двох днів. За цей час "конструктори" за допомогою рук, снігових брил та звичайного будівельного шпателя побудувати копію суперкара в натуральну величину. При цьому снігову "Фераррі" можна впізнати з першого погляду. В ній видно колеса, передній сплітер, а також задній бампер з вихлопними патрубками і рельєфний дизайн кузова.

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Для того, щоб зробити снігову репліку ще більше схожою на справжній LaFerrari, розмалювало машину водоемульсійною фарбою. Так вийшов ефектний суперкар червоного кольору з чорним дахом і колісними дисками.