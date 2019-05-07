Электрический хэтчбек Volkswagen I. D.3, который будет стоить на уровне VW Golf, "случайно" показали на видео за день до мировой премьеры.

Мировая премьера недорогого электрического хэтчбека, который должен стать эпохальным для концерна Volkswagen, состоится 8 мая. Однако уже за день до этой даты в сеть попали эскизы видеоролика закамуфлированного Volkswagen I. D.3, на котором уже можно рассмотреть дизайн новинки.

Автомобиль, который раньше называли "просто" Volkswagen I.D., а затем стал известен под названием "Нео", получит название Volkswagen I.D.3. Внешне он очень похож на "Гольф", это и не удивительно.

Что касается технической начинки, то известно, что автомобиль построен на новой модульной платформе МЭВ, имеет размеры того же "Гольфа", однако привод – задний. Электромобиль будет оснащаться различными батареями в зависимости от модификации – от 48-киловаттной до 111-киловаттной. Однако самое главное, что стартовая стоимость "электрогольфа" будет начинаться с 25 тысяч евро – примерно столько же, как и у дизельного VW Golf.

Напомним, что производство этой модели будет для немцев убыточным.