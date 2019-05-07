Електричний хетчбек Volkswagen I.D.3, який коштуватиме на рівні VW Golf, "випадково" показали на відео за день до світової прем'єри.

Світова прем'єра недорого електричного хетчбека, який має стати епохальним для концерну Volkswagen, відбудеться 8 травня. Однак вже за день до цієї дати в мережу потрапили ескізи відеоролика закамуфльованого Volkswagen I.D.3, на якому вже можна роздивитися дизайн новинки.

Автомобіль, який раніше називали "просто" Volkswagen I.D., а потім став відомий під назвою "Нео", отримає назву Volkswagen I.D.3. Зовні він дуже схожий на "Гольф", це і не дивно.

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Щодо технічного начиння, то відомо, що автомобіль побудований на новій модульній платформі МЕВ, має розміри того ж "Гольфу", однак привід – задній. Електромобіль буде оснащуватися різними батареями залежно від модифікації – від 48-кіловатної до 111-кіловатної. Однак найголовніше, що стартова вартість "електро-гольфа" буде починатися з 25 тисяч євро – приблизно стільки ж, як і у дизельного VW Golf.

Нагадаємо, що виробництво цієї моделі буде для німців збитковим.