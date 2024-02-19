Благотворительный фонд "Повернись живим" прошедшую неделю завершил очередным транспортным донатом: одной из бригад ПВО ВСУ передано шесть новеньких пикапов.

Автомобили Mitsubishi L200 получило подразделение, работающее с беспилотными авиационными комплексами. Эта группа войск не так часто проходит в сводках волонтерских движений и благотворительных фондов по поставкам техники и снаряжения. И вот это произошло.

Благотворительному фонду компетентной помощи "Повернись живим" нынешняя поставка также знаковая, поскольку приобретенные пикапы будут служить в отряде, который первым в Украине получил на вооружение ударные оперативно-тактические беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства.

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Таким образом, донаты простых людей на помощь ВСУ превратились в реальную помощь подразделению беспилотной авиации ПВО Украины и будут способствовать уничтожению где-то в российском тылу резервуаров с нефтепродуктами, складов боеприпасов или самолетов на путинских авиабазах.

Теперь эскадрильи беспилотной авиации благодаря внедорожникам Mitsubishi L200 имеют еще лучшую мобильность для выполнения возложенных на них задач. Фото: Повернись живим

Как сообщает БФ ПП, транш помощи для обеспечения мобильности отрядов беспилотной авиации из шести автомобилей Mitsubishi L200 обошелся в 6 419 493 гривен. То есть за каждую машину заплачено 1 069 915 грн.

В день передачи машин авиаторам сил ПВО появилась интересная статистика: за два года войны команда "Повернись живим" реализовала более 50 масштабных проектов для армии. На счет Фонда пришло почти 3 миллиона переводов из более 90 стран, со всех континентов. В сумме это – 10 000 000 000 (десять миллиардов) гривен от отзывчивых людей.