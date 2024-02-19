Благодійний фонд "Повернись живим" минулий тиждень завершив черговим транспортним донатом: одній з бригад Повітряних сил ЗСУ передано шість новеньких пікапів.

Автомобілі Mitsubishi L200 отримав підрозділ, що працює з безпілотними авіаційними комплексами. Ця група військ не так часто проходить у зведеннях волонтерських рухів та благодійних фондів щодо постачань технікою й спорядженням. І ось це сталося.

Благодійному фонду компетентної допомоги "Повернись живим" нинішнє постачання також знакове, оскільки придбані пікапи служитимуть у загоні, який першим в Україні отримав на озброєння ударні оперативно-тактичні безпілотники Bayraktar TB2 турецького виробництва.

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Таким чином, донати простих людей на допомогу ЗСУ перетворилися в реальну допомогу підрозділу безпілотній авіації ППО України й сприятимуть знешкодженню десь у російському тилу резервуарів з нафтопродуктами, складів боєприпасів чи літаків на путінських авіабазах.

Тепер ескадрильї безпілотної авіації завдяки позашляховикам Mitsubishi L200 мають ще кращу мобільність для виконання покладених на них завдань. Фото: Повернись живим

Як повідомляє БФ ПП, транш допомоги для забезпечення мобільності загонів безпілотної авіації з шести автомобілів Mitsubishi L200 обійшовся у 6 419 493 гривень. Тобто за кожну машину заплачено 1 069 915 грн.

У день передачі машин авіаторам сил ППО з’явилася цікава статистика: за два роки війни команда "Повернись живим" реалізувала понад 50 масштабних проєктів для армії. На рахунок Фонду прийшло майже 3 мільйони переказів з понад 90 країн, з усіх континентів. У сумі це – 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень від чуйних людей.