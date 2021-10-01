Невероятно реалистичная графика симулятора RIDE 4 для Sony PS5 способна обмануть глаза зрителя.

Итальянская студия Milestone поделилась видео игрового процесса, а точнее записью повтора заезда, из игры RIDE 4, которое у многих вызывало сомнения относительно того, не искусный ли это видеомонтаж. Однако разработчики развеяли все сомнения, в ответ на запрос портала GamesRadar.

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Разработчики объяснили, что есть три важных аспекта, которые помогают ролику быть таким реалистичным. В режиме повтора игры, показанном на записи, используется эффект дрожащей камеры, который, хотя и не подходит для игрового процесса, добавляет глубину погружения в симуляцию. Вместе с особым освещением и средой этот эффект создает впечатление реализма событий в кадре.

RIDE 4 – гоночная игра с официально лицензированными средствами и детализированными трассами, релиз которой состоялся в конце прошлого года, а недавно вышло обновление. После публикации видео, размещенного ниже, продажи игры моментально пошли вверх.