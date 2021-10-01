Неймовірно реалістична графіка симулятора RIDE 4 для Sony PS5 здатна обдурити очі глядача.

Італійська студія Milestone поділилась відео ігрового процесу, а точніше запису повтору заїзду, з гри RIDE 4, яке у багатьох викликало сумніви, щодо того, чи це не вправний відеомонтаж. Однак розробники розвіяли усі сумніви, у відповідь на запит порталу GamesRadar.

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Розробники пояснили, що три важливих аспекти, які допомагають ролику бути таким реалістичним. У режимі повтору гри, показаному на записі, використовується ефект тремтячої камери, який, хоч і не підходить для ігрового процесу, додає глибину занурення в симуляцію. Разом з особливим освітленням та середовищем цей ефект створює враження реалізму подій в кадрі.

RIDE 4 – гоночна гра з офіційно ліцензованими мотоциклами та деталізованими трасами, реліз якої відбувся наприкінці минулого року, а нещодавно вийшло оновлення. Після публікації відео, розміщеного нижче, продажі гри моментально пішли вгору.