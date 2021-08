Новинку планируют продавать не только в Азии, но и на европейских рынках.

Британский бренд MG, который сейчас принадлежит китайскому концерну SAIC, официально представил свой новый компактный внедорожник на медийном мероприятии в Китае. На самом деле MG One – не одна машина, а две. И "лица" обоих украшены радиаторной решеткой с фирменной формой Aston Martin.

Зеленый автомобиль на фотографиях называется MG One Beta, написанный греческой буквой "β". Желтый автомобиль – это MG One Alpha, обозначенный первой буквой греческой азбуки "α".

Фото: MG One α / CarNewsChina

MG сообщает, что “Альфа” – спортивный, цифровой, умный, тогда как “Бета” – технологичный и стильный. Базовый дизайн обеих версий одинаковый, а основное различие сосредоточено в передней части. “Альфа” имеет решетку с барами, которые проходят от центра к бокам, тогда как у “Бета” решетка с полукруглыми планками. Бамперы и колеса тоже отличаются.

Отличия сзади – в патрубках выхлопной системы. Одинарные или двойные, в обоих случаях они не настоящие, так как в каждой версии настоящие трубы скрыты дальше под бампером. Удивительно, но на машинах нет обозначения версии, только название модели. Возможно, MG добавит идентификаторы в салоны машин, но чтобы их увидеть, надо дождаться раскрытия интерьера кроссоверов.

Фото: MG One β / CarNewsChina

MG One использует новую платформу SAIC SIGMA, которая может работать с бензиновыми, плагин-гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Сначала MG One будет поставляться только как бензиновый автомобиль с полуторалитровым турбомотором, который уже используется во многих моделях SAIC. В случае One он обеспечивает 178 л. с. мощности и максимальную скорость в 195 км/ч.

Габариты MG One: 4579/1866/1601 мм, колесная база – 2670 мм. MG говорит, что One будет продаваться во всем мире, включая Великобританию и страны Евросоюза. MG также планирует производство в Индии.