Новинку планують продавати не лише в Азії, а й на європейських ринках.

Британський бренд MG, який зараз належить китайському концерну SAIC, офіційно представив свій новий компактний позашляховик на медійному заході в Китаї. Насправді MG One – не одна машина, а дві. Й “обличчя” обох прикрашені радіаторною решіткою з фірмовою формою Aston Martin.

Зелений автомобіль на фотографіях називається MG One Beta, написаний грецькою буквою “β”. Жовтий автомобіль – це MG One Alpha, позначений першою літерою грецької абетки “α”.

Фото: MG One α / CarNewsChina

MG повідомляє, що “Альфа” – спортивний, цифровий, розумний, тоді як “Бета” – технологічний і стильний. Базовий дизайн обох версій однаковий, а основна відмінність зосереджена в передній частині. “Альфа” має решітку з барами, що проходять від центру до боків, тоді як у “Бета” решітка з напівкруглими планками. Бампери та колеса також відрізняються.

Відмінності ззаду – у патрубках вихлопної системи. Одинарні чи подвійні, в обох випадках вони не справжні, оскільки в кожній версії справжні труби приховані далі під бампером. Дивно, але на машинах немає позначення версії, лиш назва моделі. Можливо, MG додасть ідентифікатори в салони машин, але щоб їх побачити, треба дочекатись розкриття інтер’єру кросоверів.

Фото: MG One β / CarNewsChina

MG One використовує нову платформу SAIC SIGMA, яка може працювати з бензиновими, плагін-гібридними та повністю електричними силовими установками. Спочатку MG One буде поставлятися лише як бензиновий автомобіль з півторалітровим турбомотором, який вже використовується у багатьох моделях SAIC. У випадку One він забезпечує 178 к.с. потужності та максимальну швидкість у 195 км/год.

Габарити MG One: 4579/1866/1601 мм, колісна база – 2670 мм. MG каже, що One буде продаватися у всьому світі, включаючи Великобританію та країни Євросоюзу. MG також планує виробництво в Індії.