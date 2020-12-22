Последние 16 лет суперкар служил тренажером для обучения автомехаников.

Автослесари, механики, мотористы – специалисты, способные чинить “аналоговые” автомобили – сегодня в цене, хотя электрокары уверенно захватывают рынок. Porsche подарила миру немало знаковых автомобилей, но мало который произвел столь сильное впечатление, как Carrera GT. Настоящий “аналоговый” суперкар с мощным V10.

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5,7-литровый V10 мощностью 603 лошадиные силы, работающий в паре с механической коробкой передач, обеспечивает 1360-килограммовом Carrera GT превосходные характеристики даже сегодня – через 17 лет после дебюта.

Излишне говорить, что это часть истории которую Porsche стремится сохранить. Для этого немецкий автопроизводитель учит своих американских техников на специальном Carrera GT, который находится в центре Porsche Experience Center в Атланте, штат Джорджия. Однако механики не просто заменяют масло и подкачивают шины, так как этот Carrera GT был разобран до винтика и собран снова 78 раз.

Porsche предлагает курс, который предусматривает снятие всех панелей кузова из карбонового монокока, а также снятие двигателя и замену сцепления. Шесть технических работников одновременно посещают уроки по обслуживанию автомобиля, которые проводятся в течение четырех дней, четыре раза в год. Несмотря на то, что объем производства Porsche Carrera GT составлял всего 1270 машин, кажется странным такое внимание именно к этой модели, давно снятой с производства. Однако можно представить, что это было бы немного неудобно, если бы клиент обратился к дилеру с одним из этих суперкаров и никто не знал, как его ремонтировать.

Тренажер Carrera GT-это модель 2004 года, окрашенная в базовый цвет GT Silver и с коричневым интерьером. За свою 16-летнюю жизнь он намотал на одометре лишь 2325 км.

Фото: полуразобранный Porsche Carrera GT / The Drive