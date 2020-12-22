Останні 16 років суперкар слугував тренажером для навчання автомеханіків.

Автослюсарі, механіки, мотористи – спеціалісти, здатні лагодити “аналогові” автомобілі – сьогодні в ціні, хоча електрокари впевнено захоплюють ринок. Porsche подарувала світу чимало знакових автомобілів, але мало який справив настільки сильне враження, як Carrera GT. Справжній “аналоговий” суперкар з потужним V10.

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5,7-літровий V10 потужністю 603 кінські сили, що працює в парі з механічною коробкою передач, забезпечує 1360-кілограмовому Carrera GT чудові характеристики навіть сьогодні – через 17 років, після дебюту.

Зайве казати, що це частина історії яку Porsche прагне зберегти. Для цього німецький автовиробник навчає своїх американських техніків на спеціальному Carrera GT, який знаходиться у центрі Porsche Experience Center в Атланті, штат Джорджія. Однак механіки не просто замінюють масло та підкачують шини, оскільки цей Carrera GT був розібраний до гвинтика та зібраний знову 78 разів.

Porsche пропонує курс, який передбачає зняття всіх панелей кузова з карбонового монокока, а також зняття двигуна та заміну зчеплення. Шість технічних працівників одночасно відвідують уроки з обслуговування автомобіля, які проводяться протягом чотирьох днів, чотири рази на рік. Зважаючи на те, що обсяг виробнитва Porsche Carrera GT становив усього 1270 машин, здається дивною така увага саме до цієї моделі, давно знятої з виробництва. Однак можна уявити, що це було б трохи незручно, якби клієнт звернувся до дилера з одним із цих суперкарів і ніхто не знав, як його ремонтувати.

Тренажер Carrera GT – це модель 2004 року, пофарбована у базовий колір GT Silver та з коричневим інтер'єром. За своє 16-річне життя він намотав на одометрі лише 2325 км.



Фото: напіврозібраний Porsche Carrera GT / The Drive